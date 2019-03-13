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​Заменив лопаты на насосы
Марина Иванова

Рыхлый снег на дорогах и его мокрые залежи на кровлях омрачают жителям Уральска долгожданное наступление весны. С начала года в области частично обрушилось уже 27 крыш и, судя по всему, это не предел.

Областной департамент по ЧС уже напомнил гражданам о необходимости своевременной очистки крыш от снега, но среди горожан разгорелись нешуточные дебаты в Интернете по поводу того, кто должен этим заниматься: КСК за счет собственных средств или жильцы?

Руководство одного из городских КСК – «Нур», обслуживающего жилые дома в центре Уральска, разместило на своей территории недвусмысленные объявления: мол, забота о свое­временной уборке снега с кровли – дело исключительно жителей дома, и предложило собрать с каждого подъезда по 50 тыс. тенге, чтобы нанять промышленных альпинистов.

В конце объявления отмечалось, что в ежемесячной оплате за услуги КСК чистка крыши от снега не заложена. В связи с этим закрадывается крамольная мысль: а кто же будет нести ответственность, если мокрый снег все же свалится на чью-то голову?

Но не только «едущие» крыши беспокоят горожан по весне. Вошедший в стадию активного таяния снег, который, напомним, побил 30-летний рекорд по толщине покрова, не только превратил улицы, проезжие час­ти и тротуары Уральска в озера, но и реально угрожает подтопить подвалы многоэтажек и жилой сектор. И если неделю назад городские власти все силы бросали на вывоз снега, привлекая свыше 300 единиц техники, часть которой предос­тавили местные строительные компании, то сейчас на первый план вышли ассенизаторские машины, оснащенные насосами для откачки воды.

По последним данным, объем снега, вывезенного с территории Уральска с начала сезона, составляет 1 млн кубометров (!). Три полигона, определенные под его хранение, переполнены, еще два почти заполнены, поэтому пришлось открыть два новых места.

Ежедневно акимат Уральска в своем аккаунте в Instagram выкладывает планы расстановки техники на городских улицах, получая под каждой публикацией кучу комментариев от горожан, недовольных ходом противопаводковых мероприятий и требующих направить технику именно к ним.

Но если с талой водой ситуация более или менее понятна, то точных прогнозов по поводу половодья на местных реках никто пока дать не может. Поэтому областной депар­тамент по ЧС, не дожидаясь экстренной ситуации, приступил к проведению превентивных мероприятий: бурению и резке льда на реках Деркул и Чаган в пределах Уральска и в Таскалинском районе.

Такая практика принята на вооружение в последние 2 года и стала альтернативой подрыву льда, в результате чего страдает рыба в водоемах. Да и сам по себе метод с использованием взрывчатки не самый безопасный.

Бурение лунок и резка льда с помощью специального оборудования предотвращает заторы во время ледохода, помогает льдинам раскалываться на мелкие части и не допускать разливов в узких местах рек и на поворотах. Что особенно актуально на Деркуле и Чагане – весьма извилистых реках.

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