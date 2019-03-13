​Заменив лопаты на насосы

Рыхлый снег на дорогах и его мокрые залежи на кровлях омрачают жителям Уральска долгожданное наступление весны. С начала года в области частично обрушилось уже 27 крыш и, судя по всему, это не предел.
Областной департамент по ЧС уже напомнил гражданам о необходимости своевременной очистки крыш от снега, но среди горожан разгорелись нешуточные дебаты в Интернете по поводу того, кто должен этим заниматься: КСК за счет собственных средств или жильцы?
Руководство одного из городских КСК – «Нур», обслуживающего жилые дома в центре Уральска, разместило на своей территории недвусмысленные объявления: мол, забота о своевременной уборке снега с кровли – дело исключительно жителей дома, и предложило собрать с каждого подъезда по 50 тыс. тенге, чтобы нанять промышленных альпинистов.
В конце объявления отмечалось, что в ежемесячной оплате за услуги КСК чистка крыши от снега не заложена. В связи с этим закрадывается крамольная мысль: а кто же будет нести ответственность, если мокрый снег все же свалится на чью-то голову?
Но не только «едущие» крыши беспокоят горожан по весне. Вошедший в стадию активного таяния снег, который, напомним, побил 30-летний рекорд по толщине покрова, не только превратил улицы, проезжие части и тротуары Уральска в озера, но и реально угрожает подтопить подвалы многоэтажек и жилой сектор. И если неделю назад городские власти все силы бросали на вывоз снега, привлекая свыше 300 единиц техники, часть которой предоставили местные строительные компании, то сейчас на первый план вышли ассенизаторские машины, оснащенные насосами для откачки воды.
По последним данным, объем снега, вывезенного с территории Уральска с начала сезона, составляет 1 млн кубометров (!). Три полигона, определенные под его хранение, переполнены, еще два почти заполнены, поэтому пришлось открыть два новых места.
Ежедневно акимат Уральска в своем аккаунте в Instagram выкладывает планы расстановки техники на городских улицах, получая под каждой публикацией кучу комментариев от горожан, недовольных ходом противопаводковых мероприятий и требующих направить технику именно к ним.
Но если с талой водой ситуация более или менее понятна, то точных прогнозов по поводу половодья на местных реках никто пока дать не может. Поэтому областной департамент по ЧС, не дожидаясь экстренной ситуации, приступил к проведению превентивных мероприятий: бурению и резке льда на реках Деркул и Чаган в пределах Уральска и в Таскалинском районе.
Такая практика принята на вооружение в последние 2 года и стала альтернативой подрыву льда, в результате чего страдает рыба в водоемах. Да и сам по себе метод с использованием взрывчатки не самый безопасный.
Бурение лунок и резка льда с помощью специального оборудования предотвращает заторы во время ледохода, помогает льдинам раскалываться на мелкие части и не допускать разливов в узких местах рек и на поворотах. Что особенно актуально на Деркуле и Чагане – весьма извилистых реках.