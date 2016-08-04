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​Замены перед стартом
Виталий АЛЕКСАНДРОВ

В последние дни перед стартом любителям спорта хочется каких-то олимпийских новостей, а еще – сделать что-то приятное для своих земляков или передать им теплую весточку из дома. Сегодня мы публикуем подборку новостей, напрямую связанных с Олимпиадой в Рио. В этом нам помогали о­фициальные сайты Нацио­нального олимпийского комитета Казахстана (olympic.kz), Федерации тенниса нашей страны (ktf.kz) и профессиональной велокоманды «Астана» (astanaproteam.kz).

Осталось полсостава...

Первый номер в казахстанском теннисном рейтинге Михаил Кукушкин не поедет на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро: он получил травму в Лондоне на турнире «Уимблдон-2016», где вынужден был сняться с соревнований. Не сможет выступить в Бразилии из-за повреждения плеча и Юлия Путинцева. Травму наша спортсменка получила на турнире WTA, который на этой неделе проходил в канадском Монреале. Таким образом, от Казахстана на Играх в Рио выступит Галина Воскобоева в одиночном разряде, а Ярослава Шведова вместе с Воскобоевой – в парном. К слову, этот дуэт сыграет уже на второй своей Олимпиаде, они боролись за награды в женском парном разряде и четыре года назад в Лондоне.

Выручает резерв

В связи с серьезной травмой казахстанского велосипедиста Алексея Луценко, полученной им накануне Олимпиады (об этом мы рассказывали в одном из номеров «Казахстанской правды»), в Рио-де-Жанейро выступит другой известный казахстанский гонщик из профессиональной команды «Астана» – Андрей Зейц, бывший в резерве олимпийской сборной Казахстана по велоспорту. Он заменит Алексея Луценко как в групповой, так и в индивидуальной гонках.

Вместе с Андреем Зейцем в предстоящих соревнованиях также примут участие два других гонщика Astana Pro Team – Бахтияр Кожатаев (велошоссе) и Артем Захаров (велотрек).

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