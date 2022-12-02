Замерзающим экибастузцам предложили пожить в профилактории Павлодара

В первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры.

Фото: smi24.kz

Пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго" опубликовала обращение к жителям Экибастуза, пострадавшим в результате аварии на ТЭЦ, сообщает Kazpravda.kz.

"Уважаемые жители Экибастуза! На период восстановления теплоснабжения города ТОО "Экибастузтеплоэнерго" приняло решение о размещении горожан в Доме отдыха "Энергетик" в селе Мичурино и в профилактории "Энергетик" АО "Павлодарэнерго", находящихся в Павлодаре", - говорится в обращении компании.

Как отмечается, в первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры.

На данный момент размещено 94 ребенка и их родители, 11 пенсионеров и 4 инвалида.

Жителей Экибастуза просят направлять обращения на WhatsApp по номеру +7 (701) 959-30-98 или + 7 (771) 164-95-09, где нужно будет прикрепить фото документа, удостоверяющего личность, фото документа, подтверждающего регистрацию по постоянному месту жительства (книга регистрации граждан, адресная справка), и прописать, к какой категории граждан относитесь.

"Руководство и акционеры компании прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения в городе", - добавили в ТОО.