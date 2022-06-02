Заместителю акима Мангистауской области Галымжану Ниязову продлили арест

Актауский суд сообщил о продлении ареста заместителю акима Мангистауской области Галымжану Ниязову, передает Kazpravda.kz.

"Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана продлена с 24 мая до 24 июня", - проинформировали в суде.

Напомним, 4 февраля Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова.

"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия", - отметили в агентстве.

В отношении Ниязова постановлением суда была санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

16 февраля специализированный следственный суд Актау удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на меру "домашний арест".

Отметим, на должность заместителя акима Мангистауской области Галымжан Ниязов был назначен 23 ноября 2017 года.