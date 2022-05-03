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Заметили и погасили
Марат Сейтказиев

В Восточном Казахстане пожарные защитили лес от огня.

«Тяжело в учении – легко в бою» – по такому сценарию развивались события для природоохранных служб. На днях чеэсники отработали в Глубоковском районе ликвидацию условного лесного пожара. По сценарию заметившие дым сотрудники лесничества оперативно приступили к тушению, вертолет Казавиаспаса сбросил на очаг воду, десантники авиалесоохраны остановили распространение по кромке. Площадь, условно пройденная огнем, составила 100 га.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, буквально через день похожая ситуация, только не учебная, а реальная, возникла в районе Алтай возле поселка Новая Бухтарма.

– Загорелась сухая трава, ветер погнал пламя в сторону леса, – рассказали в департаменте. – На место прибыли пожарный расчет, техника, сотрудники лесхоза. Огонь удалось локализовать на площади в один гектар.

Поселок Новая Бухтарма – это центр большой зоны отдыха на Бухтарминском водохранилище, называемой в народе Голубым заливом. Ландшафт представляет собой покрытые соснами скалы, по побережью расположены многочисленные базы отдыха с деревянными, как правило, домами. Весь туристический сезон, с весны и до глубокой осени, здесь сохраняется повышенная пожарная опасность. При этом, по словам специалистов, бороться с огнем в горной местности очень сложно. Хвойные леса сбрасывают тонны горючего материала: хвои, шишек, кусочков коры. Пламя возникает стихийно, распространяется стремительно. Если это труднодоступное место, стихия наносит колоссальный ущерб.

С начала теплого сезона под­разделения ДЧС области уже больше 450 раз выезжали на тушение горящей травы и 14 раз на загорания в лесной зоне. Спасатели постоянно напоминают населению, что нельзя допус­кать палы травы, бросать из окна автомобиля непотушенные окурки, разводить костер в лесу. За несоблюдение правил пожарной безопасности предус­мотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 КоАП РК в виде штрафа в 20 месячных расчетных показателей, или 61 тыс. тенге.

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