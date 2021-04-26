Заметный скачок

Запасы на исходе

По итогам первого квартала текущего года инфляция по облас­ти составила 101,9%, в том числе по продовольствию – 103,1%. По социальным продуктам ее уровень достиг 104,2% и стал самым высоким в республике.

Безусловно, все это не могло не повлиять на повышение цен. Так, на 2,9% подорожала гречиха, на 2,8% увеличилась стоимость подсолнечного масла, на 4,2% – картофеля, на 3,5% – сахара, на 4,3% – яиц. Только по двум продуктам произошло незначительное снижение. Рис подешевел на 1,2%, а творог – на 0,1%.

Повышение стоимости продуктов питания произошло в основном из-за уменьшения в крупных торговых сетях прошлогодних запасов с пониженной ценой. В этом году накопительный фонд сформирован по-новому, в зависимости от цены, установленной производителями. Отсюда и подорожание.

– К примеру, цену на картофель сформировали не только уменьшение доли прошлогодних запасов сезонного характера, но и увеличение затрат на хранение и транспортировку товара, поставляемого из Павлодара, а также из России и Кыргызстана, – объяснил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Аманов.

Подсолнечное масло, приобретаемое у предприятий Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, а также частично на российском рынке, выросло в цене по причине увеличения себестоимости продукции из-за поднявшейся с августа 2020 года стоимости семян подсолнечника.

Кроме того, на подорожание новой партии подсолнечного масла с 420 до 560 тенге повлия­ло повышение цены на сахар в ­2016–2018 годах со 190 до 220 тенге и на яйца – с 23 до 27 тенге.

Что касается гречки, то ее

обычно завозят из Павлодарской области и Российской Федерации. Увеличение ее стоимости обусловлено истощением запасов, заготовленных крупными торговыми точками в прошлом году.

На конечную стоимость куриных яиц повлияло снижение производства из-за внезапно возникшего птичьего гриппа у основных производителей в северных регионах и Алматинской области, а также в связи с удорожанием кормов и импорт­ных медикаментов, необходимых местным производителям.

– В статистическом отчете не учитывается большая часть товаров, отпускаемых из стабилизационного фонда, за исключением сахара, гречки, овощей, – отметил Кайрат Аманов. – По сравнению с другими регионами цены на 4 социальных товара (хлеб, молоко, лук и сахар) в области находятся на самом низком уровне по республике, 4 товара (подсолнечное масло, сливочное масло, кефир и мясо птицы) находятся в нижней тройке, остальные товары – на среднем уровне.

Точки притяжения

Надо сказать, что свой вклад в обеспечение стабильности цен на местах вносят социальные магазины, открывающиеся по поручению акима области. Только в Таразе их число в ближайшей перспективе должно вырасти до 16. Недавно к 6 действующим торговым павильонам добавилось еще 7 новых.

В скором времени аналогичные точки появятся в микрорайоне «Аса», массиве «Шолдала» и по улице Лукманова. Такие же социальные магазины открыты во всех районных центрах. Всего в сельской местности их планируется построить 20.

С учетом роста спроса на товары в социальных магазинах определен объем реструктуризации стабилизационного фонда, который рекомендован для учета в плане закупок социально-предпринимательской корпорации «Тараз», – сказал Кайрат Аманов.

Если прежде ежедневно в один магазин ходили 100–150 человек, то сегодня он обслуживает до 400–450 клиентов. В целом посещаемость увеличилась в 3,8 раза.

По информации председателя правления АО «СПК «Тараз» Нургали Корпетаева, объем товаро­оборота в социальных магазинах увеличился в 5,3 раза, за первые 3 месяца текущего года реализовано 300,3 тонны социально значимых товаров, в то время как за аналогичный прошлогодний период было продано только 57 тонн. Оно и понятно: цены на продукты питания в стабилизационном фонде ниже рыночных на 5–44%.

Чтобы избежать ажиотажа, установлена суточная норма отпускаемых в одни руки товаров. Так, сахар продают по 1,5 кг, подсолнечное масло – по 1 л, яйца – по 10 штук. Вместе с тем утвержден недельный календарь поставок товаров.

На сегодня в стабилизационном фонде области продукции накоп­лено на ближайшие 3–6 месяцев, в том числе 444 тонны сахара, 173 тыс. яиц, 53 тонны гречки, 1 500 тонн муки, 181 тонна подсолнечного масла и 3 382 тонны других товаров 11 наименований.

– В целом с начала 2021-го реа­лизовано 1 202 тонны продуктов, что в 3,4 раза больше аналогичного периода прошлого года, – проинформировал Нургали Корпетаев.

В целях сдерживания цен на овощи в межсезонье на основании трехстороннего договора до 15 мая из Туркестанской облас­ти в 7 крупных торговых сетях ожидаются поставки капусты по 55 тенге, моркови по 100 тенге от местных производителей, лука по 30 тенге и картофеля по 100 тенге. Кроме того, заключены соглашения о том, чтобы добавленная стоимость в розничной торговле не превышала 5–15 тенге. Специальная группа проводит ежедневный мониторинг поступающих товаров.

В результате цена капусты снизилась на 3,2%, лука – на 2,7%, картофеля – на 1,6%.

По «оборотной схеме», являю­щейся вторым направлением стабилизационного механизма, к сумме на начало года в 632 млн тенге дополнительно предусмат­ривается еще 168 млн тенге. В рамках программы профинансировано 16 субъектов предпринимательства, утверждены сниженные цены на 14 социальных товаров (на 8–15% ниже рыночных) годовым объемом 2 298 тонн.

С начала этого года снижены цены на продукцию на сумму 185 млн тенге. Социально значимые товары поставляются в 56 крупных торговых точек области.

Кроме того, по словам Кайрата Аманова, позволяют сдерживать рост цен ярмарки сельхозпродукции. С начала года в области их прошло свыше 30, реализовано несколько сотен тонн продукции.

На защите конкуренции

Областным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции проведен анализ на предмет возможных нарушений законодательства в области защиты конкуренции в части применения разных цен при реализации товаров. Соответствующие уведомления получили птицефабрика «АсаDAMU», таразский и меркенские сахарные заводы.

В территориальный департамент Алматы направлено письмо о принятии соответствующих мер в отношении ТОО «Прима-дистрибьюшн» и АО «Евразиан Фудс Корпорейшн», занимающихся оптовой реализацией подсолнечного масла. В результате по этим субъектам открыто расследование.

Кроме того, аналогичные письма­ о принятии соответствующих мер в отношении ТОО «Ас-Ан Маркет», ТОО «Gold Distribution», ТОО «Veles Distribution», ТОО «Прима-дистрибьюшн» и ТОО «Future trade company», оптовых реализаторов гречневой крупы, направлены в адрес территориальных департаментов по Алматинской области, Шымкенту и Алматы.

– В рамках сотрудничества с субъектами рынка областным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции заключены 10 внешних актов антимонопольного комплаенса, – рассказал руководитель департамента Жандос Азимов. – Документ определяет политику и правила добросовестной конкуренции, то есть создание и обеспечение справедливых и равных условий для всех участников рынка, отказ от действий или бездействия, которые приводят к ограничению доступа на рынок других субъектов рынка, а также единый порядок цено­образования.