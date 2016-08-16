Замглавы МВД облетит моренные озера в высокогорьях под Алматы

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин по поручению министра Калмуханбета Касымова приступил к облету моренных озер в высокогорьях под Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
В ходе работы Юрий Ильин оценит состояние моренных озер, а также ознакомится с работой, проводимой ГУ "Казселезащита" Комитета по ЧС МВД РК.
Отметим, с целью предупреждения ЧС селевого характера в горах под Алматы на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря живут и работают сотрудники "Казселезащиты". С помощью авиации Комитета по ЧС МВД РК на место для проведения превентивных работ доставляется специальная инженерная техника.