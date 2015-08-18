Свежий выпуск Заминка на дороге Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Уже в сентябре две строительные компании – иранская АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн» и турецкая Sargin – должны завершить прокладку новой трассы. Однако работа здесь в самом разгаре, и невооруженным взглядом видно, что справиться с оставшимся объемом работ дорожники смогут разве что до конца года.

Консультантом по надзору за строительством определена турецкая фирма Temelsu International Engineering Services Inc в ассоциации с ТОО «Consult Ltd.» (Казахстан). Ассистент резидента-инженера Калдыбай Топжасаров знает все нюансы прокладки международной магистрали. За качество дороги «Западная Европа – Западный Китай» мастер ручается. Каждый этап работы тщательно проверяют несколько контролеров. Большая часть магистрали уже закончена, неосвоенными остались порядка шести километров трассы.

На объекте К. Топжасаров находится весь рабочий день. В его обязанности входит контроль за качеством земляных работ, укладкой полотна, монтажом мостов и дорожно-транспортных развязок. Претензий к качеству у него нет. Работа тормозится совсем по иным причинам: выкуп нескольких земельных участков, по которым проходит магистраль, затянулся, и вопрос компенсации пришлось решать в суде, теряя драгоценное время. Да и хлопот это строителям прибавило немало.

– Как только подходим к еще не выкупленному проблемному участку, технику приходится демонтировать и перевозить на новое место, – говорит специалист. – Это требует времени и сопряжено с дополнительными расходами. В ближайшие дни деньги уже обещают перечислить землевладельцам, после чего мы сможем продолжить работу и на этих участках.

Среди тех, кто не согласился с оценкой дома, – многодетная мать Айкан Курманкулова из аула Машат. Стройка уже вплотную подошла к ограде, но женщина наотрез отказывается покидать родной дом, отправляя жалобы во все инстанции. Жительница Тюлькубасского района считает, что жилое строение и участок оценили неправильно.

– За участок в 50 соток и два дома предлагают чуть больше, чем 10 миллионов тенге, – Айкан Курманкулова старается перекричать гул техники, ведущей земляные работы возле ее подворья. – Оценка моего имущества была проведена в 2011 году, за это время цены уже выросли, и на эти деньги я не смогу построить дом для своей семьи и семьи дочери. Акимат нам выделил два земельных участка по 25 соток под индивидуальное жилищное строительство, но он пустой, куда я пойду с шестью детьми? Мы практически остались на улице! А на пороге – осень!

Сельчанка говорит, что не покинет свой дом, в котором семья жила десятилетия. В районном акимате уверены, что в своих проблемах женщина виновата сама: на протяжении целого ряда лет отказывается получать положенную ей компенсацию. В отличие от своих соседей, уже успевших выстроить новое жилье, она потеряла время на суды и хождение по инстанциям. Добиться пересмотра суммы оценки ей так и не удалось. По информации заместителя акима Тюлькубасского района Марата Жанесенова, стоимость объектов оценивала комиссия. У А. Курманкуловой было в общей сложности три суда. Верховный суд постановил оставить в силе все предыдущие решения судов. На днях 4 млн 244 тыс. тенге перечислены на счет Айкан, и еще 6 млн 178 тыс. тенге – ее дочери.

Всего на территории Тюлькубасского района в зону строительства транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» попало 242 земельных участка общей площадью 156,2 га. Добровольно отказались от каких-либо притязаний на компенсацию 174 землевладельца, получив взамен землю в других местах. Еще 66 земельных участков выкуплены, на что из бюджета выделено 57 млн тенге.

Дорожные строители надеются, что наконец-то конфликт удастся уладить и приступить к интенсивной работе. Конечно, наверстать упущенные сроки уже не удастся, ведь по проекту завершить строи­тельство необходимо было до сентября. Подрядчики надеются, что справиться с запланированным объемом им удастся до конца года, как раз к тому времени, когда и предполагается завершить возведение транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай».