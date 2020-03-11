В мире
Замминистра здравоохранения Великобритании заболела коронавирусом
Заместитель министра по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, передает Rbc.ru.

По словам Доррис, после того, как тест на коронавирус показал положительный результат, она приняла рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома.

По информации The Guardian, на прошлой неделе Доррис присутствовала на приеме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также она встречалась с сотнями людей в парламенте и в министерстве.

"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", — сообщила замминистра.

В Великобритании зафиксировано свыше 300 случаев заражения коронавирусом. В целом, по данным ВОЗ, число заболевших по всему миру превысило 113 тыс. человек в более чем 110 странах. Больше всего заразившихся насчитывается в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.

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