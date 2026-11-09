Замок XIII века за €1 продают в Саксонии

В немецком городе Бад-Дюбен федеральной земли Саксония выставили на продажу исторический замок Шнадиц стоимостью всего €1, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Об этом 8 ноября сообщила газета Bild со ссылкой на местную администрацию.

«Я бы хотел, чтобы замок удалось спасти. Это здание важно для региона и для Саксонии. Внешне оно уже выглядит не очень хорошо. Предстоит многое сделать. Но крыша не протекает», - рассказал глава населенного пункта Маттиас Мит.

Замок, построенный около 800 лет назад, представляет собой окруженное водой историческое сооружение площадью порядка 1012 кв. м. Внутри расположены рыцарский зал и две башни. Несмотря на символическую стоимость недвижимости, будущему владельцу придется вложить значительные средства в ее восстановление.

По оценкам местных властей, капитальная реконструкция здания обойдется примерно в €20 млн. При этом администрация рассчитывает найти инвестора, который сможет сохранить архитектурный памятник и обеспечить его дальнейшее использование.

Мит отметил, что после проведения восстановительных работ замок можно переоборудовать в гостиницу, дом престарелых, образовательный центр или интернат. Однако реализация любого из этих проектов потребует масштабных финансовых вложений. Местные власти надеются, что продажа исторического объекта по минимальной цене позволит привлечь заинтересованного покупателя и предотвратить дальнейшее разрушение здания.

Газета Bild 14 июня сообщила, что исторический замок-отель «Вольфсбруннен», расположенный в коммуне Майнхард в германской федеральной земле Гессен, выставили на продажу более чем за €11 млн. Уточняется, что комплекс расположен в коммуне Майнхард и занимает территорию площадью около 84 тыс. кв. м. В настоящее время в нем работает четырехзвездочный отель на 53 номера и люкса.