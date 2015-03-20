Замороженные тела пяти младенцев обнаружены у семейной пары во Франции

Закон и Порядок
Замороженные тела пяти младенцев обнаружили французские полицейские в доме семейной пары в департаменте Жиронда на юго-западе страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТРК "Звезда".

Находку представители правоохранительных органов сделали после того, как в полицию обратился сосед супругов. Он заявил, что видел останки младенца, спрятанные в сумку-холодильник. По другой информации, в полицию обратился сам хозяин дома, 40-летний мужчина. Прибывшие по вызову правоохранительные органы обнаружили тела еще четырех новорожденных.

Отмечается, что ранее семейная пара не имела проблем с законом. 

В настоящее время 35-летнюю женщину, которая предположительно является матерью погибших малышей, доставили в одну из больниц в Бордо для прохождения медицинского обследования – заключение должны составить врачи-гинекологи и психиатры. Известно, что у женщины в прошлом не было диагностировано каких-либо психиатрических заболеваний.

Специалисты также изучают тела детей – экспертам предстоит установить, родились дети мертвыми или были убиты.

Супруги воспитывали еще двоих детей-подростков, 15 и 13 лет.

