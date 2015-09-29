Заморозки и усиление ветра прогнозируются в некоторых регионах Казахстана во вторник

На большей части территории Казахстана 29 сентября сохраняется погода без осадков. На севере республики местами пройдут дожди, на юго-востоке в горных районах ночью – осадки, местами ожидается туман, порывистый ветер, на юге местами с пыльной бурей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области местами ожидается ветер 18–23 м/с, ночью и утром местами туман.
В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15–20, порывы до 23–28 м/с.
В Кызылординской области местами усилится ветер до 15–20 м/с, с пыльной бурей.
В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидается ветер 15–20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15–20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областях местами ожидается туман.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях ночью местами ожидаются заморозки 1–3 градуса.
В Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.