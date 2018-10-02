Заморозки ожидаются на западе Казахстана

На западе Казахстана ожидаются заморозки до -3 градусов, в большинстве регионов страны – дожди и усиление ветра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Северные, центральные и восточные регионы Казахстана по-прежнему остаются в зоне атмосферных фронтальных разделов, здесь местами пройдут дожди, на юго-востоке и востоке с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.
В Кызылординской области местами ожидается ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской, Атырауской областях ночью и утром местами ожидается туман.
Днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Северные, центральные и восточные регионы Казахстана по-прежнему остаются в зоне атмосферных фронтальных разделов, здесь местами пройдут дожди, на юго-востоке и востоке с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.
В Кызылординской области местами ожидается ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской, Атырауской областях ночью и утром местами ожидается туман.
Днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность