Заморозки ожидаются на западе Казахстана

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Фото с открытых источников
На западе Казахстана ожидаются заморозки до -3 градусов, в большинстве регионов страны – дожди и усиление ветра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Северные, центральные и восточные регионы Казахстана по-прежнему остаются в зоне атмосферных фронтальных разделов, здесь местами пройдут дожди, на юго-востоке и востоке с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.

В Кызылординской области местами ожидается ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской, Атырауской областях ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность

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