Заморозки ожидаются в Акмолинской области

Общество
Штормовое предупреждение распространили синоптики для одного из северных регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"Ночью 7 июня в Акмолинской области местами ожидаются заморозки 1 градус", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Вместе с тем, в ближайшие сутки в связи с прогнозом сильных дождей на отдельных реках Алматинской области ожидается формирование паводков, склонового стока.

Напомним, на Казахстан с центральных районов европейской части России надвигаются новые атмосферные фронты. "Частое и быстрое перемещение фронтов через территорию республики связано с установившимся в тропосфере западно-восточным переносом влажных воздушных масс Атлантики. Поэтому в предстоящие трое суток в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, местами с градом и сильным шквалистым ветром, в горных районах, на юге и востоке, возможны сильные дожди. Температура воздуха при этом ожидается около и ниже климатической нормы", – сообщили ранее метеорологи.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]