Заморозки ожидаются в пяти областях Казахстана

В пяти регионах Казахстана ожидается понижение температуры ниже 0 градусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Согласно распространенной информации, ночью 2-3 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью 2-4 октября в Павлодарской, ночью 3-4 октября в Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются осадки (дождь и снег). Температура воздуха ночью понизится до 0-5 мороза.
В целом, в период с 1 по 3 октября на большей территории РК ожидается дождливая погода. На юге и юго-востоке местами сильные дожди, лишь на западе республики ожидается погода без осадков. Днем в северных и центральных регионах воздух будет прогреваться до +8...+16 тепла, на западе и северо-западе республики температура повысится до +15...+25 тепла, и понижение ожидается на юге до +13...+23 и на востоке до +8...+16 тепла.
