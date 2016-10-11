Заморозки ожидаются в пяти областях Казахстана

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В период с 12 по 15 октября в пяти областях Казахстана ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Ночью 12-13 октября в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, ночью 13 октября в Мангистауской области, ночью 13-14 октября в Кызылординской области ожидается понижение температуры до 5 мороза", – сообщили пресс-службе.
Также 13 октября в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки, утром и днем местами сильные, в горных районах дождь с переходом в снег, временами туман. Ночью 13-15 октября местами ожидаются заморозки до -3 градусов.
В Астане 12 октября – переменная облачность, временами небольшие осадки, на дорогах гололедица, ночью -1...-3, днем +2...+4, северо-восточный повышенный ветер 9-14 м/с., 13 октября переменная облачность, временами осадки, преимущественно снег, ночная температура воздуха -2...-4, днем +1...+3, сохранится повышенный северо-восточный ветер 5-10 м/с.
Напомним, ранее в Сети опубликовали информацию о том, что грядущая зима будет "самой холодной"
за столетие.