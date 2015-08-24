Общество Заморозки в СКО прогнозируют синоптики на ближайшие трое суток Ксения Воронина

Предупреждение о понижении температуры до -3 градусов в Северо-Казахстанская области распространил "Казгидромет", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.



По данным синоптиков на территории области ночью с 25 по 27 августа местами ожидаются заморозки -1–3 градусов по Цельсию.



Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.



Данная информация будет распространена в новостных программах, в "бегущей строке", во всех республиканских СМИ, а также СМИ области .



В среднем по области дневная температура достигнет +13 градусов. Возможно выпадение осадков в виде дождя.