Замполит – солдату пример

В ходе сборов были подведены итоги деятельности заместителей командиров по воспитательной и социально-правовой работе в прошедшем учебном году и даны организационные указания на текущий учебный период. Занятия с участниками сборов проводили опытные офицеры управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК и управления командующего РгК «Восток». По итогам проведенных занятий офицеры воспитательных структур сдали зачеты по освоенному материалу и физической подготовке. Отличное знание дисциплин боевой подготовки подразделения очень важно для заместителей командиров по воспитательной работе, ведь они являются примером для всего личного состава.

Антон СЕРОВ, Семей