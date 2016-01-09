​Занять достойное место в мире

Думаю, что все казахстанцы с большим воодушевлением восприняли программу Елбасы по строительству современного государства. В Плане нации по пунктам расписаны дальнейшие действия по вхождению республики в когорту развитых стран. Вступили в силу новые законы, а это значит, глобальная цель обретает реальные очертания, и у нас есть все возможности для совершения масштабного прорыва.

В частности, мы, предприниматели, всецело одобряем меры, направленные на улучшение налогового и таможенного администрирования. Перевод документирования в электронный формат, сокращение проверок, упразднение НДС позволят снизить уровень теневой экономики, коррумпированности государственных органов. В нынешнее непростое время малый и средний бизнес получит дополнительный импульс к росту благодаря упрощению бюрократических процедур, облегчению налогового бремени. В результате вырастет конкуренция, предприятия расширят производственные мощности, повысят качество выпускаемой продукции.

Не секрет, что именно от развития малого предпринимательства зависит в целом успех государства, по критериям бизнес-активности населения судят о конкурентоспособности экономики. Обозначенные в Плане нации ключевые реформы, в том числе по повышению эффективности госаппарата, будут стимулировать предприимчивых людей открывать собственный бизнес, развивать производственный сектор. А это в свою очередь позволит снизить безработицу, повысить благосостояние граждан.

Статья Президента о начале практического этапа выполнения Плана нации близка и понятна каждому казахстанцу, вселяет в нас надежду и уверенность в завтрашнем дне. По сути, это четкая, хорошо продуманная и реально осуществимая стратегия развития страны. Так что, вняв призыву Главы государства, всем нам нужно принять активное участие в реализации реформ. Сплотившись вокруг идеи «Мәңгілік Ел», рассчитывая только на свои силы и возможности, на эффективный всеобщий труд, мы сможем достичь поставленных целей и занять достойное место в будущем мире! Алга, Казахстан!