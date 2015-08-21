Занять нишу Свежий выпуск 447 Умирзак МЕЛЬДЕХАНОВ, депутат Южно-Казахстанского областного маслихата

Сегодня сложная экономическая ситуация складывается во всем мире, а наша страна не живет в изоляции, мы имеем тесные экономические контакты, наши доходы зависят от цен на нефть и металлы.

Мы вошли в Таможенный союз, и в условиях единого таможенного пространства влияние курсовой политики на конкурентоспособность нашей продукции лишь усилилось. Наши промышленники не должны проигрывать в конкурентоспособности своих товаров. Так что решение о валютном таргетировании продиктовано объективной необходимостью и в перспективе обещает улучшение общей экономической ситуации в стране. Этот шаг, как заявил Глава государства Нурсултан­ Назарбаев на встрече с предпринимателями, позволит нам пережить кризис и обеспечить дальнейшее движение вперед.

Важно, чтобы акимы на местах проявили расторопность и не позволили нажиться нечистоплотным предпринимателям. Такие всегда находятся, стараясь тут же извлечь выгоду. Я, будучи депутатом областного маслихата, уже спустя несколько часов после того, как стало известно о решении приступить к реализации новой экономической политики, обратился к руководителю областного департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий с просьбой обратить пристальное внимание на тарифы. Нельзя в ближайшие три месяца допустить их роста. Только тщательно контро­лируя тарифообразование можно избежать роста стоимости проезда в общественном транспорте, цен на продукты питания и товары первой необходимости.