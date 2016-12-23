Занятия для учащихся с 1 по 4 классы первой смены отменили в Астане

В Астане в связи с понижением температуры до 26 градусов мороза отменяются занятия для учащихся 1-4 классов первой смены, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Также в пресс-службе напоминают о параметрах отмены занятий в организациях образования Астаны (в общеобразовательных школах, колледжах для учащихся 1–2 курсов). Так, в целях безопасности и сохранения здоровья детей занятия будут отменены:
– при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более – занятия в 1–4 классах;
– при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более – в 1–9 классах;
– при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более – в 1–11 (12) классах школ, 1–2 курсов колледжей.