​Занятия на берегу

За 10 дней в лагере смогут не только бесплатно отдохнуть, но и получить массу новых знаний 200 детей. Пилотный проект стартовал благодаря меморандуму между управлением образования Мангистауской области и Назарбаев Интеллектуальной школой.

Все образовательные занятия проходят до обеда. Вторая половина дня посвящена интересным курсам, в том числе и практическим. Здесь отсутствуют строгие правила и специальная форма, занятия проходят на берегу моря. Подача материала в удобном для детей формате приветствуется. К примеру, доктор искусств из Австралии Анна Филипс учит ребятишек передавать красками свое восприятие окружающего мира.

– Занятия отличаются от обычных уроков еще и тем, что фокусируют внимание детей на системном деятельном подходе, от мелких деталей – до полной реализации проекта, – отметил заместитель директора по профильно-экспериментальной работе НИШ Актау Ринат Жумабаев.