Занятия школьникам отменили в Астане

В Астане из-за морозов отменили занятия в школах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
"В связи с понижением температуры занятия отменили для учащихся 1-4 классов первой смены", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщили, что в центре и на востоке страны возможно понижение ночной температуры
в отдельных районах до 40 градусов мороза.
В ДЧС Астаны предупреждали о возможной отмене
занятий из-за ухудшения погодных условий на всю неделю для учащихся с 1 по 9 классы.
Согласно памятке
от управления образования столицы, школьники могут не приходить на занятия при следующих погодных условиях:
– при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – для учащихся 1–4 классов;
– при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–9 классов;
– при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–11 (12) классов школ, для учащихся 1–2 курсов колледжей.
В то же время, отметили в управлении, при скорости ветра, превышающей 15–20 метров в секунду (порывистый ветер, метель, ухудшение видимости), температурный порог увеличивается.