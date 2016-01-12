​Занятость обеспечит животноводство

В Южном Казахстане прошел семинар-совещание по вопросам практической реализации проекта «Занятость на селе», участие в котором приняли заместители акимов пяти областей, выбранных в качестве пилотных регионов. Секретарь партии «Нур Отан» Каныбек Жумашев познакомил аудиторию с программой «Занятость на селе» и подписал меморандумы по предоставлению средств на развитие мелкотоварного производства с представителями Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.

Программа является практическим этапом выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», направленного на создание новых правовых принципов для развития государства, экономики и общества, роста благосостояния отдельно взятой семьи.

– По поручению Елбасы партия уделяет особое внимание вопросу занятости населения, – говорит К. Жумашев. – Учитывая, что половина казахстанцев проживает в сельской местности, вопрос трудоустройства на нашем особом контроле. Институтом общественной политики при Центральном аппарате партии проведено социологическое исследование, результаты которого показали, что основной проблемой в сельской местности как раз и является занятость. Почти семьдесят процентов опрошенных столкнулись со сложностями найти работу. Задумывая эту программу, руководство партии ставило задачу кардинально решить проблему занятости на селе, обеспечив людей работой и постоянным источником дохода.

Решить ее партийцы предлагают при помощи создания рабочих мест на селе. Правительством уже одобрены предложения партии по предоставлению сельчанам микрокредитов на развитие мелкотоварного производства до 6 млн тенге сроком на 3–5 лет по сниженной ставке. Речь идет о сумме в 10 млрд тенге. 80% этих средств решено направить на развитие семейного бизнеса на базе личного подсобного хозяйства, что позволит создать постоянные рабочие места. Оставшаяся сумма пойдет на создание и развитие сферы услуг в глубинке.

В Южном Казахстане успешно реализуется программа по развитию животноводства на 2014–2016 годы, в основе которой лежит создание откормочных площадок и молочно-товарных ферм. За прошедшее время мелкими хозяйствами, получившими для создания семейного бизнеса микрокредиты по государственной программе «Занятость», произведено 26,4 тыс. тонн мяса, 13,2 тыс. тонн молока, создано более 11 тыс. рабочих мест. Кроме того, более 30 тыс. человек получают постоянный доход от сдачи молока в перерабатывающие цеха. Собственно, программа как раз и задумывалась для снижения безработицы, развития предпринимательства и повышения уровня жизни на селе. К ее разработке привлекались сельхозтоваропроизводители, ученые, финансисты, что помогло учесть все нюансы и особенности региона и отрасли.

Опыт южан и лег в основу инициативы партии по созданию пилотного проекта в пяти регионах. Участники семинара-совещания смогли увидеть, как работают откормочные площадки и малые товарные фермы в Сайрамском и Тюлькубасском районах, как налажен сбыт готовой продукции. В ходе семинара-совещания представители профильных госорганов, Нацио­нальной палаты предпринимателей «Атамекен», местных исполнительных органов и сельхозтоваропроизводители обсудили механизмы финансирования микрокредитования, возможности сельскохозяйственной кооперации для развития животноводства в рамках реализации проекта «Занятость на селе».