На площадке международной выставки представлена новая услуга "Облачное видеонаблюдение", которая будет доступна пользователям с 1 сентября 2017 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахтелекома".
Данный проект направлен на повышение комфортного проживания граждан в домохозяйствах и обеспечение безопасности населения. Услуга будет доступна во всех областных центрах Казахстана, городах Астана и Алматы для жителей многоквартирных домов, а также для бизнес-клиентов.
О преимуществах продукта рассказал управляющий директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов.
По его словам, компания диверсифицирует свою продуктовую линейку, делает ее максимально соответствующей современным потребностям пользователей. Основным преимуществом этого новшества является видео высокого качества, которое доступно пользователям в режиме онлайн и в архивах до 30 дней, на мобильных устройствах и в личном кабинете "Казахтелекома".
Компания продемонстрировала работу действующих компонентов системы: камеры во всех областных центрах, облачная платформа, расположенная в ЦОД "Казахтелеком" в Павлодаре, личный кабинет и мобильное приложение.
Стоимость услуги составит от 300 тенге в месяц для домохозяйств с доступом к видео с двух видеокамер, установленных в подъезде, с семидневным видеоархивом. Для бизнес-клиентов услуга предполагает возможность записи видео до 30 дней, а также установку собственных камер клиентов. Компания планирует установить порядка 60 тысяч камер видеонаблюдения до конца следующего года.
"Наша глобальная цель – оцифровать города, квартиры, дома, бизнес, индустрии, стать сетью транзакций, чтобы сделать все процессы производства, обслуживания, взаимодействия государства, жителей, бизнеса максимально прозрачными и эффективными", – отметил Нурлан Мейрманов в ходе презентации.
Ежесуточно с 60 тысяч камер видеонаблюдения компания будет получать порядка 7 петабайт данных (1 петабайт равен 1 миллиону гигабайт – ред.). Для организации услуг видеонаблюдения реализованы механизмы защиты потоков видеоданных через организацию изолированных каналов передачи данных, многоуровневую систему авторизации и доступом только для жителей подъездов, с разграничением доступа между пользовательскими интерфейсами и хранилищем видеоданных.
Напомним, инфокоммуникационный оператор "Казахтелеком" активно изучает и развивает современные системы Smart home, Smart city, Internet of Things по управлению зданиями и городами.