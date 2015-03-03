Заокеанская награда Свежий выпуск 1073 Татьяна БЕК

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Наш соотечественник отмечен за большие успехи в профессиональной деятельности и активное содействие развитию международных культурных связей. Это признание его упорного труда, многочисленных побед на международных конкурсах, концертах, гастролей по всему миру.

Напомним, что Ержан учился в Республиканской специализированной средней музыкальной школе для одаренных детей им. К. Байсеитовой в Алматы (класс заслуженного учителя РК, профессора Нины Патрушевой). С 12 лет продолжил обучение в Цент­ральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, а с 2004 года – в Высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде и магистратуре Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки у знаменитого педагога Захара Брона. Дважды, в 2006 и 2010 годах, как лучший студент своей кафедры он получал Почетный диплом из рук Королевы Испании Софии и право выступить в Королевском дворце Прадо. Ержан Кулибаев – обладатель четырех первых премий международных конкурсов в России, Германии, Португалии.

Претендент на получение ежегодной премии Washington Award, учрежденной в 2001 году фондом S&R Foundation для молодых артистов, должен был предоставить большое количество документов и видеоматериа­лов, в том числе три рекомендательных письма от выдающихся деятелей культуры, видеозаписи исполнений произведений композиторов классического, романтического и современного периодов. Кроме того, изложить в эссе свое видение развития классической музыки в будущем.

Ержан выполнил все условия конкурса, прислал интересный материал, в частности, своих выступлений на конкурсе Генрика Венявского в Познани и на международном конкурсе в Буэнос-Айресе. Сделать это оказалось непросто – приходилось успевать между концертами, репетициями и перелетами из города в город. Именно в это время у музыканта было очень длинное и напряженное турне. Он дал концерты в Алматы, Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Астане, Караганде, а еще вместе с оркестром театра Astana Opera выступил в Carnegie Hall в Нью-Йорке, Sony Center в Торонто и Opera Bastille в Париже.

Талантливый скрипач Ержан Кулибаев отмечает, что сегодня в мире растет интерес к казахстанской культуре, свидетельством тому – недавнее триумфальное мировое турне театра Astana Opera.

– Уверен, нам необходимо активизировать усилия по продвижению нашего искусства за рубежом, – говорит он. – Ярким примером является недавнее блестящее мировое турне Astana Opera. Я очень рад, что достойно представил свою страну и получил эту престижную награду.