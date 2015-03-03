Заокеанская награда

Свежий выпуск
1073
Татьяна БЕК
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Наш соотечественник отмечен за большие успехи в профессиональной деятельности и активное содействие развитию международных культурных связей. Это признание его упорного труда, многочисленных побед на международных конкурсах, концертах, гастролей по всему миру.
Напомним, что Ержан учился в Республиканской специализированной средней музыкальной школе для одаренных детей им. К. Байсеитовой в Алматы (класс заслуженного учителя РК, профессора Нины Патрушевой). С 12 лет продолжил обучение в Цент­ральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, а с 2004 года – в Высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде и магистратуре Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки у знаменитого педагога Захара Брона. Дважды, в 2006 и 2010 годах, как лучший студент своей кафедры он получал Почетный диплом из рук Королевы Испании Софии и право выступить в Королевском дворце Прадо. Ержан Кулибаев – обладатель четырех первых премий международных конкурсов в России, Германии, Португалии.
Претендент на получение ежегодной премии Washington Award, учрежденной в 2001 году фондом S&R Foundation для молодых артистов, должен был предоставить большое количество документов и видеоматериа­лов, в том числе три рекомендательных письма от выдающихся деятелей культуры, видеозаписи исполнений произведений композиторов классического, романтического и современного периодов. Кроме того, изложить в эссе свое видение развития классической музыки в будущем.
Ержан выполнил все условия конкурса, прислал интересный материал, в частности, своих выступлений на конкурсе Генрика Венявского в Познани и на международном конкурсе в Буэнос-Айресе. Сделать это оказалось непросто – приходилось успевать между концертами, репетициями и перелетами из города в город. Именно в это время у музыканта было очень длинное и напряженное турне. Он дал концерты в Алматы, Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Астане, Караганде, а еще вместе с оркестром театра Astana Opera выступил в Carnegie Hall в Нью-Йорке, Sony Center в Торонто и Opera Bastille в Париже.
Талантливый скрипач Ержан Кулибаев отмечает, что сегодня в мире растет интерес к казахстанской культуре, свидетельством тому – недавнее триумфальное мировое турне театра Astana Opera.
– Уверен, нам необходимо активизировать усилия по продвижению нашего искусства за рубежом, – говорит он. – Ярким примером является недавнее блестящее мировое турне Astana Opera. Я очень рад, что достойно представил свою страну и получил эту престижную награду.

Популярное

Все
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Отцы и дети, или Как привлечь подрастающее поколение к чтению
Норма – не быть равнодушным
Когда постучалось в двери новое время
Познают язык через историю родного края
Поезд «Саламатты Қазақстан» завершает свою работу
В Северном Казахстане открылся центр реабилитации для детей
Пожаловаться не на что, а о хорошем – скажем!
Стать куратором... собачки
Азиатская степная кошка идет на север
На голодном пайке
Виноградная лоза позволила выжить, встать на ноги и добиться успеха
Многодетные семьи получили ключи от квартир
Непреодолимой силы сервис
Кимешек – не просто головной убор
Как противодействовать наркоторговле
В экономику области Жетысу привлечено 396 млрд тенге инвестиций
Откормочную площадку мощностью 15 тысяч голов КРС запустили в ЗКО
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Это счастье – стать родителями
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
И дольше века газетный день
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Креативный хаб открылся в Туркестане
Систему прогнозирования паводков разработали в Казахстане
Пловчиха из США пятый раз побила мировой рекорд по плаванию
Ерлан Кошанов: Село – это основа нашей культуры и традиций
Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Алматы
Сколько времени жители Астаны добираются с левого берега на правый
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска
Прорыв в дорожной сфере
Трудов высокая оценка
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Читайте также

Многодетные семьи получили ключи от квартир
Пресекли незаконную охоту на пернатых
В Нацгвардии определили лучших методистов
Аким проверил готовность объекта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]