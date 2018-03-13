​Запад – востоку

Как сообщила пресс-служба акима Атырауской области, по инициативе управления по вопросам молодежной политики региона был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихии в ВКО. Помимо этого, ряд государственных служащих области изъявили желание перечислить пострадавшим и денежные средства в размере однодневной заработной платы.

Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан Куспан, с 12 марта на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от раннего паводка.

– Эту инициативу горячо поддержали представители всех молодежных организаций. Cбор гуманитарной помощи для пострадавших продолжится до 19 марта. Помимо этого, наши волонтеры изъявили желание поехать на место наводнения и оказать посильную помощь в его устранении, – сообщил Роллан Куспан.