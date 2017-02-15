​Запах из детства

Свежий выпуск
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Наталья Рыжкова, Караганда

Строительство – за 8 месяцев, инвестиции – 3 млрд тенге, 75 тонн продукции в сутки – таковы параметры введенного в эксплуатацию предприятия ТОО «Сарыарка Нан Караганды». Господдержка шла через фонд «Даму». Производственной мощности завода, возведенного руками карагандинских строителей и двух сотен иностранных специалистов, хватит на обеспечение хлебом населения областного центра, Темиртау и шахтерских городов-спутников, вмес­те взятых.

Построенное с использованием только отечест­венных материалов и конструкций предприятие соответствует всем мировым стандартам, подчеркнул на презентации первый заместитель акима Асылбек Дуйсебаев. Оборудование и комплексное решение – сплошь европейское, в основном из Словении, что демонстрирует результат партнерских отношений казахстанского производителя и известных мировых компаний. Полная автоматизация процессов, обеспеченных компьютерными программами, исключающими вмешательство в технологию человеческого фактора.

По утверждению генерального директора словенской компании Gostol Матьяжа Компара, в «Сарыарка Нан Караганды» внедрены самые современные технологии. Экс­клюзивным является и итальянский конвейер для охлаждения хлеба. Это неотъемлемый в технологии хлебопечения процесс. Буханки выходят из 220-градусной печи очень горячими и по спирали конвейера, обдуваемые, поднимаются вверх, где идут на укладку. Благодаря такой операции «кирпичики» сохраняют пористую мякоть и любимую всеми аппетитную хрустящую корочку!

Работу на предприятии получили 550 жителей областного центра и ближайших населенных пунктов. Штат давно укомплектован. Но молва бежит впереди события, и в дирекции завода уже скопились заявления от десятков граж­дан, желающих трудиться здесь. При заработной плате 160 тыс. тенге работники в смену получают бесплатное питание и в придачу по булке хлеба. На предприятие, расположенное вдали от города, работников доставляют на служебном транспорте.

Опытнейший главный технолог Любовь Борисова, довольная созданными для продуктивного труда условиями, сообщила, что хлебозавод входит в рынок с 45 наименованиями в ассортименте. А впереди неизбежное увеличение их числа до 150. 

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