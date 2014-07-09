Запахи помогут заживлять раны

Происшествия
Асель Есетова
Фото © Scott Kleinman / Stone / Fotobank

Об открытии сообщило интернет-издание New Scientist со ссылкой на журнал Journal of Investigative Dermatology, передает Лента.ру.

В носу человека находится более 350 типов рецепторов, настроенных на различные запахи. Аналогичные клетки есть и во внутренних органах (в сердце, печени и кишечнике), но найти и изучать их крайне сложно. Поэтому в лаборатории Ганса Хатта (Hanns Hatt), цитолога из Рурского университета в Бохуме, решили изучить, как на запахи реагируют кератиноциты - клетки, составляющие основную массу эпидермиса (верхнего слоя кожи).

Ученые выяснили, что аромат сандалора (синтетического сандалового масла, которое применяется в ароматерапии, духах и средствах ухода за кожей) связывается с рецептором OR2AT4. Но тот в отличие от обонятельных рецепторов носа не посылает сигналы в мозг, а заставляет клетки эпидермиса - кератиноциты - делиться и мигрировать. Благодаря именно этим процессам восстанавливается поврежденная кожа.

При контакте клеток с сандалором в пробирке в течение пяти дней скорость деления выросла на 32%, а интенсивность миграции - почти вдвое. При этом натуральное масло и 7 из 10 протестированных искусственных заменителей не дали никакого эффекта.

Хатт предупреждает, что до массового производства «ароматических» кремов с заживляющим и омолаживающим действием еще далеко. Обонятельные рецепторы кожи отличаются очень тонкой настройкой - они различают даже различные марки синтетического масла. А генетическая изменчивость рецепторов в организме является причиной того, что аромат, полезный для кожи одного человека, может оказаться токсичным для другого. Тем не менее 150-200 типов рецепторов обоняния, обнаруженных за пределами носа, дают огромные возможности для медицинских экспериментов.

