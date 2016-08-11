​Запарковался и... погиб

По сообщениям пресс-службы ведомства, семья из трех человек находилась здесь на отдыхе с ночевкой. Утром, выйдя из палатки, супруги не обнаружили машину, оставленную на пологом берегу в 15 м от воды, где на ночлег расположился отец. Резиновая лодка была сдвинута, след от колес вел к воде.

В итоге прибывшие на место водолазы отыскали автомобиль «АUDI-А4» на глубине 7 м в 50 м от берега. Проведя обследование салона, обнаружили тело мужчины, 1955 г. р., извлекли его из машины, подняли наверх и передали родственникам.

К слову, это не единичный трагический случай в истории водолазной службы, когда оставленная на ручном тормозе машина оказывается в водоеме. Поэтому уместно напомнить автомобилистам, любителям отдыха у воды: автомобиль нужно парковать параллельно черте берега, а не перпендикулярно.