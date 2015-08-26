Свежий выпуск Запас карман не тянет Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Специалисты управлений исполнительной власти области рассчитали потребность жителей региона в продуктах первой необходимости и обоснованность их запасов в стабилизационном фонде. Для этого в него, когда начнется массовая заготовка, будет заложено 10 тыс. тонн картофеля, 1 тыс. тонн моркови, 600 тонн капусты и 200 тонн свеклы. В подтверждение этому, как сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Ернур Айтенов, подписаны меморандумы с сельскими товаропроизводителями о поставке этой продукции в стабфонд.

По расчетам, оптовые цены за кило­грамм картофеля до 1 февраля останутся на уровне 50 тенге, с 1 февраля по 1 мая – 60 тенге. В розничной торговле в социальных магазинах продукция будет реализовываться на 5 тенге дороже. Морковь – по 60 тенге за килограмм, капуста – по 75 тенге.

Также из местной гречихи намечено переработать и заготовить 50 тонн крупы. Ее отпускная цена составит 130 тенге, в рознице – около 157 тенге за килограмм. Будет также заготовлено 50 тонн масла из семян подсолнечника.

На сегодня в стабилизационном фонде, помимо 2 тыс. тонн картофеля, уже находится 30 тонн гречневой крупы, 446 тонн сахара и 20 тонн растительного масла. Часть этих продуктов передают в торговую сеть, чтобы не допустить скачка цен после отпуска тенге в свободное плавание.



