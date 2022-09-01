Запас кормов карман не тянет

Южане выполнили план по заготовке кормов на предстоящую зимовку.

На хранение отправлено 4,1 млн тонн кормов для скота, включая 289,9 тыс. тонн соломы, 109 тонн сенажа, 1,8 млн тонн сена. Имеется также 1,8 млн тонн люцерны и 6,5 тыс. тонн силоса. Подспорьем для успешной кормозаготовки стали дожд­ливая весна и хороший травостой.

Высок и урожай зерновых. Пшеницы и ячменя намолочено почти в два раза больше, чем в 2021 засушливом году. На токах складировано 471 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность с гектара составила 19 центнеров, в то время как в минувшем году этот показатель был на уровне 10 центнеров.

Самая высокая урожайность зерна на орошаемых землях получена в Шардаринском райо­не – 28,3 центнера с гектара. На богаре больше всех собрали хлеборобы Казыгуртского района, намолотив по 22,1 центнера.

Руководством области перед аграриями поставлена задача отправить в закрома полуторагодовой запас кормов. Для этого акиматы районов и городов разработали специальный план по формированию кормового запаса в размере одного миллиона тонн.

Кормовое изобилие позволило существенно снизить цены на корма, которые в два, а то и в три раза ниже, чем в прошлом году. К примеру, тюк сена сейчас продают по 350–400 тенге, люцерны – по 600–700 тенге. В прошлом году стоимость одного тюка составляла от 1 200 до 1 500 тенге.

Так что животноводам облас­ти в этом году не стоит опасаться бескормицы. Более того, туркестанцы готовы поделиться запасами кормов с фермерами из других регионов.