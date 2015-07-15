Свежий выпуск Запас прочности Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Аким Алматы Ахметжан Есимов отметил значимость этих показателей, достигнутых в результате эффективной работы департамента государственных доходов, объединяющего налоговые и таможенные органы, а также службы, курирующей вопросы экономической безопасности. «Рост налогов показывает, что бизнес-климат в мегаполисе улучшается, – считает он. – Без налоговых поступлений город не сможет реализовывать ни социальные программы, ни программы развития. Главная цель и задача созданного по поручению Главы государства нового органа – концентрация госдоходов в одном месте, а также вывод экономики из тени».

Глава мегаполиса поручил продолжить работу по уменьшению доли теневой экономики, борьбе с нелегальным использованием труда гастарбайтеров, дальнейшему снижению административных барьеров, а также активизации работы на присоединенных к Алматы территориях.



