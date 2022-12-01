Запаслись с лихвой

Особое внимание уделено конт­рактации овощей. АО «СПК «Тобол» заключило форвардные договоры с местными производителями аграрной продукции, крестьянскими хозяйствами «Тэрра», «Садовод», «Бекиров». В общей сложности таким способом в закрома заложено 2 400 тонн овощей: 1 000 тонн картофеля, 700 тонн моркови, 500 тонн капусты и 200 тонн лука.

Кроме того, в случае роста цен на овощи в межсезонье и потребности в дополнительном объеме огородной продукции для проведения товарных интервенций запасы стабфонда пополнятся еще на 8 730 тонн овощей. С этой целью социальной предпринимательской корпорацией заключены соответствующие меморандумы с аграриями.

– По вопросу закупочных цен: картофель законтрактован по цене 140 тенге, морковь и капуста – по 150 тенге, лук – по 130 тенге за килограмм при условии хранения их у товаропроизводителя до июня следующего года, в связи с чем закупочная цена несколько выше среднестатистических цен, – пояснила руководитель департамен­та по работе со стабилизационным фондом АО «СПК «Тобол» Мадина Махмутова. – СПК не имеет возможности хранить овощи у себя на складе ввиду отсутствия холодильного оборудования с климат-контролем. Также овощи требуют регулярной пересортировки для поддержания качества и товарного вида.

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то объем закупленной продукции в стабфонд увеличился в 2,5 раза: картофеля приобретено больше на 500 тонн, капусты – на 280, моркови – на 500 и лука – на 100 тонн.

В СПК «Тобол» считают, что этих запасов хватит с лихвой, чтобы до нового урожая обеспечить всю область недорогими овощами.