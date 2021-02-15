Запастись никотином

На пульт центра оперативного управления полиции города Актау обратилась 63-летняя гражданка с сообщением о том, что из магазина «Адиля» неизвестный мужчина в маске, угрожая персоналу ножом, похитил сигареты марки «Ричмонд» и «Парламент» в количестве 85 пачек, не забыв прихватить из кассы денежные средства в размере 80 000 тенге.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся в течение двух суток, сотрудники криминальной полиции Мангистауской области задержали двух подозреваемых 36 и 40 лет. С мест проживания задержанных изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау­ской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 179 УК РК «Разбой». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Актау. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.