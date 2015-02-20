Запасы нефти в США стали рекордными за 80 лет

Коммерческие запасы нефти в США (в них не входит стратегический резерв государства) за последнюю неделю выросли на 7,7 млн баррелей – до 425,6 млн баррелей – это максимальное значение за последние 80 лет, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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При этом запасы бензина выросли на 500 тыс. баррелей, или на 0,2%. Они достигли 243,1 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Ранее на фоне ожидания публикации данных об американских запасах нефти марка Brent на лондонской бирже ICE подешевела до $58,41 за баррель. По данным на 20.10 по московскому времени, баррель Brent стоит $59,96.
11 февраля США вышли на первое место в мире по добыче нефти. В 2014 году Соединенные Штаты добывали 11,81 млн баррелей в сутки. Россия оказалась на втором месте с 10,93 млн баррелей.