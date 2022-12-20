Запасы угля на ряде ТЭЦ Казахстана оказались ниже нормативов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Правительства указал, что в ряде регионов страны запасы угля на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) ниже нормативов и поинтересовался, как решается данный вопрос, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: energyprom.kz

Глава Кабмина поднял вопрос запасов угля в регионах на фоне прохождения отопительного сезона в стране.

В ответ министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня на складах энергоисточников запасы угля составляют около 3 миллионов тонн.

«Это в целом соответствует утвержденным нормам. Однако на некоторых станциях данный норматив не обеспечен. Это Карагандинская ТЭЦ, Темиртауская ГРЭС – на 15 суток при норме 20, на Павлодарской ТЭЦ – на 7 суток при норме 10 и на Петропавловской ТЭЦ – на 17 суток при норме 20.

Дважды в сутки Комитет атомного и энергетического надзора и контроля проводит с участием указанных электростанций и Казахстан темир жолы селекторное совещание. За истекший период запасы угля на Петропавловской ТЭЦ восполнены. Сейчас дополнительно прорабатывается с КТЖ. Еще осталось 3 дня, заполним», – заверил глава Минэнерго.