Запасы золота Банка России достигли рекорда

Банк России в марте купил больше 30 тонн золота (1 млн тройских унций), доведя запасы монетарного золота в международных резервах до рекорда с 2004 года – 1 238 тыс. т (39,8 млн тройских унций). В денежном выражении запасы монетарного золота в Банке России на 1 апреля составили $47,3 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.
Как сообщается, по итогам прошлого года российский регулятор, купивший 172,9 тонны драгоценного металла, стал мировым лидером по покупке золота. В результате за 2014 год запасы выросли на 16,5% – до 1 206,8 т (38,8 млн тройских унций), а доля золота в международных резервах – с 7,8% до 11,96%.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила покупки золота двумя причинами – диверсификацией резервов и проблемами с рублевой ликвидностью (ЦБ закупает золото не на внешних рынках, а у российских производителей, финансируя эти сделки за счет эмиссии рубля).
"Мы решаем проблемы, связанные с рублевой ликвидностью: у нас есть дефицит обеспечения, когда Центральный банк предоставляет рубли коммерческим банкам. Это во многих развивающихся странах есть, поэтому мы развиваем в том числе операции покупки золота, чтобы предоставлять рублевую ликвидность", – пояснила Набиуллина в интервью Bloomberg TV.
