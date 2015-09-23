Запатентовать, профинансировать и производить Свежий выпуск 543 Ирина НОС

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

На базе пилотного технопарка Назарбаев Университета до стадии коммерциализации доведены семь из десяти наукоемких проектов, которые начали разрабатывать в 2013 году.

Проекты, дошедшие до офиса коммерциализации технопарка, – это разработка высокоемкостных экологичных аккумуляторных батарей; мультифункциональное рукозахватное устройство робота с сенсорами; лаборатория по предоставлению услуг пептидного синтеза; технологическая платформа для основной лаборатории синтеза ДНК; солнечный водоподъемник; производство плоских гелиоколлекторов; интерактивная витрина, управляемая при помощи жестов.

С двумя разработками, чей статус заверен соответствующим сертификатом Назарбаев Университета, лаборатория услуг пептидного синтеза и проект по изготовлению литий-ионных аккумуляторов, сотрудники технопарка ознакомили журналистов и гостей вуза.

– Наша лаборатория изготавливает биологический продукт, который используется как реагент для исследований в генной инженерии и для диагностических целей генетических заболеваний, для разработки вакцин и лекарственных препаратов точечной доставки. Необходимость в самостоятельном производстве синтетических пептидов возникла, поскольку в Казахстане получают развитие генетические исследования. И наша продукция исполняет роль импортозамещения, – сообщил исполнитель проекта по предоставлению услуг пептидного синтеза Ержан Жиенбай.

Ученые сообщили, что до сих пор Казахстан закупал синтетические пептиды за рубежом вдвое-втрое дороже, чем может предложить новая лаборатория. А срок поставки и вовсе доходил до нескольких месяцев. Нынешняя разработка ускоряет снабжение медицинских центров, занимающихся соответствующими исследованиями в области генной инженерии.

– Пока продукцию заказывает сам Назарбаев Университет, ученые, которые в нем работают. Как известно, в университете идет научная работа над вакцинами против вируса герпеса, мультивалентной вакциной против вируса гриппа. Кроме того, наша продукция потребна в проекте по модификации противоракового препарата доксорубицина, то есть предполагается снизить его токсичность, сделав так, чтобы препарат направленно доставлялся только в раковые клетки, – пояснил Ержан Жиенбай.

В дальнейшем лабораторию планируют расширить, но многое будет зависеть от спроса рынка, от профессионального маркетинга. Поскольку продукция высокотехнологична и уникальна, пока спрос на нее небольшой. Однако можно предположить, что лаборатория станет благоприятной площадкой для развития этого направления в казахстанской науке.

Разработка проекта и доведение до выполнения пилотного образца высокоемкостного и безопасного литий-ионного аккумулятора с водным электролитом – альтернатива подобным коммерческим батареям, но с токсичным и взрывоопасным органическим электролитом. По словам руководителя проекта, профессора Жумабая Бакенова, разработка может быть применена в различных сферах – для электромобилей, электроники.

– Основной упор мы делаем на аккумуляторы для возобновляемой энергетики, то есть это система хранения для электроэнергии, получаемой при помощи солнца и ветра. Литий-ионно-водные аккумуляторы безопасны и экологичны, там нет тяжелых металлов и агрессивных растворителей, к тому же, они не горючи, – пояснил Жумабай Бакенов.

По словам профессора, разработка уже запатентована в Казахстане. Также подана и принята заявка на получение патента в национальной системе США.

Ученый всех подробностей не открыл, но заметил, что идут переговоры с частным инвестором, «которому интересен наш проект, вплоть до строительства завода».



Комментарии

Президент Назарбаев Университета Шигео КАЦУ:

– У первого выпуска технопарка было много вызовов. Пока мы еще не у той цели, которую определили, но направление проложено. Надеемся, что нам удастся продвигать инновационные проекты технопарка и дальше, на рынок. Университет намерен помогать в коммерциализации разработок и защите интеллектуального авторского права. Будем оказывать и другую необходимую поддержку. Идеи, которые стоят за выходящими сегодня из технопарка проектами, очень полезны. Эти проекты – один из элементов цепи инноваций в Казахстане. Пока мы больше фокусируемся на изготовлении прототипов, но готовы смотреть на картину рынка инноваций в целом. По итогам консультаций со специалистами нами определены направления исследований, которые могли бы представлять интерес для венчурного капитала.

Профессор Школы инженерии Назарбаев Университета Жумабай БАКЕНОВ:

– Надо уточнить, что у нас в стране в целом есть проблема с неполным пониманием принципа коммерциализации. В Назарбаев Университете принцип внедрен. Не следует считать, что за небольшую сумму и полгода-год отведенного времени проект может быть доведен до производственной стадии. Такого не бывает. Мы пока сделали прототип аккумулятора и остановились, поскольку аккумуляторы – принципиально очень дорогая разработка. Наверное, присуждение гранта в миллион долларов, предположительно, это хорошо, но не та сумма, с которой можно сделать многое. В частности, мы получили около половины названной мною суммы. Чтобы завод запустить (по выпуску продукции – Ред.), подобная лаборатория в США может получить до 10 млн долларов... Но в Казахстане нам надо определиться, что именно будем развивать, и в это вкладывать.