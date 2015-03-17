Запечатлел героику эпох

Свежий выпуск
880
Зарина НОКРАБЕКОВА
– Одной из отличительных особенностей работ Ерлана Айтуарова является историзм. Особую актуальность эта тема приобретает сейчас, в год 550-летия Казахского ханства. В истории казахского народа немало личностей, достойных сыновей, которые, как говорится, рождались и умирали «на коне». В своих картинах художник, изображая людей, действия, события, по-своему возвращает утраченные когда-то страницы истории, а зрители обретают возможность увидеть события прошлых столетий, – отметил выступивший на церемонии открытия выставки генеральный директор Нацио­нального архива РК Марат Абсеметов.
История в лицах. Именно так в двух словах можно сказать о работах Е. Айтуарова, представленных на выставке.
Перед зрителями во всей стати предстает Абулхаир-хан, въезжающий со своим войском в Туркестан, другая картина переносит в давние времена, когда авторитет биев был непререкаем и ораторским мастерством завораживает легендарный Майкы-би в окружении народа, встречает батыра, вернувшегося с победой, поэт, сказитель, философ, искавший землю мечты, – Жеруйык, Асан-кайгы…
Интересна картина, написанная по мотивам прекрасной казахской легенды, связанной с именами двух ханов – Чингисхана и Жошы. Согласно легенде, старший сын Чингисхана, Жошы, погиб,охотясь на куланов. Однако доложить хану о смерти сына никто не решался, потому что он обещал залить в глотку свинец тому, кто принесет черную весть. Страшную новость хану сообщил степной музыкант Дом­бауыл, сыграв на домбре кюй и не произнеся при этом ни слова. Разгневанный Чингисхан, следуя своему слову, велел казнить домбру. От горячего свинца все струны, кроме двух, на домбре лопнули. С тех пор маленькое отверстие в основании домбры напоминает об этом.
Гнев хана, ужас на лицах людей, удивительная уверенность домбриста, фигура одинокого всадника, призрачно виднеющая­ся в облаках, – даже не зная о легенде, можно «прочитать» ее в картине Е. Айтуарова.
Эмоциональную насыщенность, особенный колорит, умелое использование ярких красок в работах художника отметила известный искусствовед Наталья Иванина.
– Ерлан Сахипович – человек-оптимист, обладающий не только профессиональными навыками, но и отличным художественным чутьем. Это позволяет ему безошибочно определять соотношение красок, помогает понять, какую тему можно написать более «выпукло», а какую, наоборот, заретушировать, – отметила Н. Иванина.
Нельзя не отметить и патриотический посыл, исходящий от картин. Интересна композиция «Рождение великого народа», познавательна картина «Аламан байга», рассказывающая о народной традиционной игре, почти осязаемое тепло можно ощутить от орла, летящего у самого солнца…

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
От элиты до трущоб
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Многосторонний подход к безопасности
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Эти стены хранят вековую историю
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Переписывая карту глобального грузового транзита
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
Виртуальный помощник
Успех окрыляет
В колыбели степных ветров и первых всадников
Великолепная четверка
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Листая страницы старинных книг
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Новоселье у осетра
Импортозависимость будет снижена
Из рыболовов – в рыбоводы
Чтобы помнили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]