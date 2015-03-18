Запечатлел героику эпох

Рухани Жаңғыру
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Зарина НОКРАБЕКОВА
Фото © Игорь Бургандинов
– Одной из отличительных особенностей работ Ерлана Айтуарова является историзм. Особую актуальность эта тема приобретает сейчас, в год 550-летия Казахского ханства. В истории казахского народа немало личностей, достойных сыновей, которые, как говорится, рождались и умирали "на коне". В своих картинах художник, изображая людей, действия, события, по-своему возвращает утраченные когда-то страницы истории, а зрители обретают возможность увидеть события прошлых столетий, – отметил выступивший на церемонии открытия выставки генеральный директор Нацио­нального архива РК Марат Абсеметов.

История в лицах. Именно так в двух словах можно сказать о работах Е. Айтуарова, представленных на выставке.

Перед зрителями во всей стати предстает Абулхаир-хан, въезжающий со своим войском в Туркестан, другая картина переносит в давние времена, когда авторитет биев был непререкаем и ораторским мастерством завораживает легендарный Майкы-би в окружении народа, встречает батыра, вернувшегося с победой, поэт, сказитель, философ, искавший землю мечты, – Жеруйык, Асан-кайгы…

Интересна картина, написанная по мотивам прекрасной казахской легенды, связанной с именами двух ханов – Чингисхана и Жошы. Согласно легенде, старший сын Чингисхана, Жошы, погиб,охотясь на куланов. Однако доложить хану о смерти сына никто не решался, потому что он обещал залить в глотку свинец тому, кто принесет черную весть. Страшную новость хану сообщил степной музыкант Дом­бауыл, сыграв на домбре кюй и не произнеся при этом ни слова. Разгневанный Чингисхан, следуя своему слову, велел казнить домбру. От горячего свинца все струны, кроме двух, на домбре лопнули. С тех пор маленькое отверстие в основании домбры напоминает об этом.

Гнев хана, ужас на лицах людей, удивительная уверенность домбриста, фигура одинокого всадника, призрачно виднеющая­ся в облаках, – даже не зная о легенде, можно «прочитать» ее в картине Е. Айтуарова.

Эмоциональную насыщенность, особенный колорит, умелое использование ярких красок в работах художника отметила известный искусствовед Наталья Иванина.

– Ерлан Сахипович – человек-оптимист, обладающий не только профессиональными навыками, но и отличным художественным чутьем. Это позволяет ему безошибочно определять соотношение красок, помогает понять, какую тему можно написать более "выпукло", а какую, наоборот, заретушировать, – отметила Н. Иванина.

Нельзя не отметить и патриотический посыл, исходящий от картин. Интересна композиция «Рождение великого народа», познавательна картина "Аламан байга", рассказывающая о народной традиционной игре, почти осязаемое тепло можно ощутить от орла, летящего у самого солнца…

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