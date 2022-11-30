Запечатленная история

Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых не раз организовывал встречи живописцев и графиков Казахстана и России с целью обмена опытом, творческого взаимодействия. Художники выходили писать этюды, и теперь у зрителей есть возможность увидеть любимый город глазами современных мастеров. Представленные в музее работы – это пленэрные произведения художников Омска, Алматы, Усть-Каменогорска и Семея, выполненные в разные годы.

– Пленэр – это время вдохновения и творчества на открытом воздухе, и каждая картина отражает все богатство красок окружающего мира благодаря естественному освещению, воздуху, глубине пространства, которые дает сама природа, – отмечает научный сотрудник Музея имени семьи Невзоровых Ильвира Халитова. – Через живописные полотна мы заново открываем уникальный архитектурный облик города. Каждый этюд дает возможность ощутить образ жизни людей XIX века, их отношение к миру, к окружающей среде. Так, соприкасаясь с прошлым, мы словно переосмысливаем и настоящее.

Например, этюды Гумара Макарова, художника из Семея, тонкие, лиричные, в каждом – восхищение красотой осени, мас­теру важны цельность, общий настрой картины.

– Многие авторы нашли вдохновение в восточной части горо­да – в Татарской слободе. Олександр Махно из Семея изображает деревянные купеческие дома с мезонином. Чувствуется внимательное отношение автора к старине, к документальнос­ти. Сдержанная по колориту работа выполнена в коричневатой теплой гамме. Дома даны монументально, подчеркнута значительность архитектуры. Они словно свидетели времени и судеб, в них есть теплота, сила и особая аура, – рассказывает Ильвира Халитова.

Виктор Шмидт не задается целью прописывать каждую деталь или элементы зданий, ему хочется уловить первое впечатление от увиденного. Он любуется пластикой улиц, которые словно приглашают и автора, и зрителя прогуляться по этим старинным местам.

Валерий Тимофеев, наш земляк, сейчас живет в Омске. Он всегда с удовольствием отзывается на приглашение участвовать в проектах музея. В его этюдах присутствует сдержанная графичность, они архитектурно-геометрически выстроенные. Видно, что для художника важен сам рисунок, который позволяет дисциплинировать всю живопис­ную поверхность. Цвета очень мягкие, все сдержанно и тонко.

Эмоциональны работы художника из Усть-Каменогорска Николая Аштемы. Здесь все подчинено звучанию цвета. Яркие оттенки красного в сочетании с бледно-голубым и нежно-фио­летовым создают настроение праздника. Особая праздничность наблюдается и в этюдах алматинской художницы Сауле Сулейменовой. Ее работы полны свободы, солнца и экспрессии.

Алматинский художник Шамиль Гулиев в 2012 году первый раз оказался в Семее. Богатое историческое прошлое города, где каждый уголок дышит стариной и связан с именами выдающихся писателей, ученых, исследователей, музыкантов, вдохновило живописца на удивительно тонкие произведения. Так, перед нами возникает изображение старинного минарета, устремленного ввысь. В Семее сохранились мечети, построенные в XIX веке, и они придают особое великолепие, историчность и значимость городу.

Произведение «Старый город» Малика Дуйсенбаева из Алматы воздушное, наполненное светом. Ясное голубое небо и контрастные холодные тени от домов создают настроение теплого солнечного дня. Работа подкупает искренностью и убедительностью исполнения.

Художники из Омска, участники областных, региональных, всероссийских, международных выставок Евгений Дорохов и Елена Чебаева, посетив Семей, были очарованы его самобытностью. Они побывали в районе Затона, ознакомились с Татарской слободой, насладились красотой Святого ключа и острова Бейбітшілік. Их этюды правдивы, фиксируют богатство красок природы, в них есть обобщение, цельный единый образ.

Несмотря на сдержанность цветовой гаммы этюда «Улица Энгельса» Евгения Дорохова, в нем чувствуется некая игривость, эмоциональность. Художник использовал два ярких пятна лимонного и красного цветов в изображении калитки. Эти яркие акценты нужны, чтобы «сбить» спокойный настрой. А белые пятна телевизионных антенн видятся как нашествие нового века на старую уходящую несуетную жизнь.

Выставка получилась очень теплой, душевной. Это экскурс в историю, кусочек первозданности, когда не было типовых строений, отголосок другой эпохи – безасфальтовой, одноэтажной. А работа на пленэре – это всегда немного сказка, волшебное состояние творчества. В этюдных работах каждый мастер оставляет частичку своей души, настроения, восхищения миром, который невозможно обмануть, но можно вдохновляться им и учиться у него.