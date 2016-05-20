Елена и Владимир – это сложившийся семейный и творческий союз. Они смогли найти свой круг сюжетов, выработать узнаваемый стиль и свои художественные языки. Отдавая предпочтение живописи и керамике, художники представили на выставке «Текстуры времени», организованной в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, проникновенные камерные произведения, основанные на личном опыте, переживаниях, впечатлениях.

В произведениях Елены, считает искусствовед Екатерина Резникова, есть особая эстетика, умение уловить динамику времени в статике арт-объекта. Не случайно название ее серии «Текстуры времени» обозначило поэтическую направленность всей выставки. В живописных композициях Елены есть аутентичные старинные фотографии, марки, полуистлевший древесный лист, фрагменты ткани. Таким образом она талантливо создала притягательный таинственный налет патины времени.

Дочь Владимира и Елены – дизайнер и фотограф Эльвира Григорьян впервые на этой выставке предстала в новом качестве. Хотя ранее она экспонировала авторские фотографии, в этот раз ее керамическая серия «Запечатленные временем» вызвала искренний интерес зрителя. Тем более что Эльвира представила полуабстрактные портреты, в экспрессивной выразительной манере которых угадываются известные исторические личности ХХ столетия.

Владимир Григорьян в своей живописи также неповторимо индивидуален, представляя вневременные символические знаки. Это – чаша, рыба, птица, гранат. А появление в его работах парящих фигур отсылает к образам ангелов – посланников доброй вести. При этом левитация проявляется как умозрительное парение души человеческой, ее духовное просветление. А также возвышение и очищение, которые оказывает его искусство на зрителя.