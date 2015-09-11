Свежий выпуск
Запечатлеть мятежный дух
Максут ИРЖАНОВ
Организаторами выступили ГККП «Тәуелсiздiк Сарайы», семья народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова и Союз художников Астаны. Их объединило понимание того, что становление и развитие казахской государственности имело важнейшее значение для формирования, объединения и сохранения казахского этноса на длительном пути его развития. Отправной точкой подготовки выставки стали слова Главы государства Нурсултана Назарбаева: «Празднование 550-летия Казахского ханства очень нужно для нас, особенно для молодежи. Нужно исследовать нашу историю, повышать знание народа о ней. Мы обрели независимость в непрос­тое время, прошли через трудности. Теперь, с улучшением положения, нам следует уделять внимание истории, духовной составляющей. Независимость страны начинается с внут­реннего настроения народа, с его отношения друг к другу. Это следует помнить. У казахов есть пословица: «Если четверо вмес­те – придет благоденствие, если шес­теро врозь – потеряют все».
В экспозиции представлены работы одного из основоположников национальной художественной школы – Аубакира Исмаилова – выдающегося казахского художника, первого председателя Союза художников Казахстана, танцора, режиссера, хореографа, актера кино, собирателя фольклора, а также известных современных художников Камиля Муллашева, Ерлана Айтуарова, Сембигали Смагулова, Нины Терещенко, Мажита Байтенова, скульпторов Тохтара Ермекова, Руслана Джунусова, ювелиров Берика Алибая, Таймаса Мукашева и других мастеров.
– Еще в середине прошлого столетия он одним из первых стал рисовать портреты известных казахских ханов, биев, батыров, отдавая дань уважения истории своего народа и людям, стоявшим у истоков казахской государственности, – сказала на вернисаже дочь художника Гульзамира Исмаилова. – Эту тему затем подхватили многие его современники и последователи. И в год 550-летия Казахского ханства жители и гости столицы имеют прекрасную возможность познакомиться с этими работами.
Поражают своей выразительнос­тью, правдивостью и героическим пафосом картины заслуженного дея­теля РК, академика Академии художеств Казахстана Камиля Муллашева.
– Национальная идея «Мәңгiлiк Ел» и программа «Нұрлы жол» нашего Президента вдохновляют художников и других деятелей искусства на поиск новых тем, подходов. Мы пишем о нашей истории, культуре, природе, о людях. Таковы мои картины «Нұрлы жол», «Абылай-хан», «Беркутчи на привале», – рассказал художник.
Монументальны и притягательны портреты заслуженного деятеля РК Ерлана Айтуарова «Тауке-хан», «Касым-хан», «Абылай-хан», «Абулхаир-хан» и другие, которые он посвятил исторически значимой дате нашей страны.
Портреты, батальные сцены, пейзажи, изделия ювелиров, произведения декоративно-прикладного искусства – экспозиция «Путь великих предков» богата и разнообразна, вызывает огромный интерес. Организаторы выставки уверены, что она запомнится всем посетителям, внесет свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, поможет лучше узнать историю родной страны.

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