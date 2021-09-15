Заперла в квартире без еды: лишить родительских прав могут мать троих детей в Аксу

Мать намерены лишить прав на троих детей в городе Аксу Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.    

Полицейские города Аксу совместно с органами опеки и местными исполнительными органами провели рейд по неблагополучным семьям.

27 августа 2021 года около 18:45 часов при проверке одной из таких семей, где проживает женщина, имеющая троих малолетних детей 2013, 2016 и 2021 годов рождения, инспекторы не смогли попасть в квартиру. На вопрос полицейского через дверь ответил старший из детей, сообщивший, что мама ушла утром и закрыла их. После долгих попыток полицейские не смогли установить местонахождение женщины и вызвали сотрудников ЧС, которые вскрыли входную дверь квартиры.

«В квартире малолетние дети находились одни, младшей – всего два месяца. Дети были голодные, дома везде разбросаны вещи, в холодильнике кроме спиртных напитков других продуктов питания не было. Двухмесячную девочку поил молоком из пакета 8-летний брат», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В полиции проинформировали, что были опрошены соседи, которые пояснили, что взрослые в данной семье систематически оставляют малолетних детей на длительное время одних.

«Сотрудниками полиции и органами опеки было принято решение немедленно забрать малолетних из семьи. Все дети помещены в Центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации города Павлодара. «Непутевая» мать вернулась домой лишь около 23:00 часов вместе с сожителем. При опросе пояснила, что ей пришлось уехать в Павлодар на подработку. К слову, мать и сожитель ранее судимы и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В настоящее время 34-летняя мать привлечена к административной ответственности по статье 127 части 2 КРКоАП. Материал направлен в суд», - отметили в полиции.

Также Специализированным судом по делам несовершеннолетних Павлодарской области готовится исковое заявление на лишение матери родительских прав в отношении ее малолетних детей. Дальнейшую судьбу детей решит суд.

Стоит отметить, что с начала года 335 родителей наказаны за неисполнение надлежащего воспитания детей.





