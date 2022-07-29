Заперли ребенка в туалете воспитатели детсада в Нур-Султане

17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей зафиксировано в частных детских садах города Нур-Султана с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса.

«Самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду «Сати». В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада «Сати» ставят детей в угол и применяют к детям физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления.

Детский сад «Majorik» в Нур-Султане также работал без уведомления. В отношении руководства возбуждено административное дело», – привели примеры в ведомстве.

Факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы.

В детском саду «Еркетай» воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате он получил телесные повреждения. В центре «Lily» ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду «Алан» воспитатель избила ребенка, после чего была уволена. В ТОО «BOTAQAN-2020» были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом «Аутизм». В детсаду «Baby Boom NurSultan» дети получили ожоги рук. Схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах.

«Сейчас для того чтобы детский сад начал работать и принимать детей, предпринимателям достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. Дальнейшая их деятельность государственным органом не регулируется, в результате чего в последние годы увеличилось количество нарушений прав детей в дошкольных организациях. В некоторых из них воспитатели ненадлежащим образом смотрят за детьми, не соблюдаются санитарные и противопожарные требования, квалификация сотрудников также оставляет желать лучшего.

Поэтому Министерством просвещения инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Причем не только частных, но и государственных. Вне зависимости от формы собственности садики в зоне особого риска. Дети нуждаются в особой защите, они в силу возраста не могут пожаловаться и рассказать о нарушениях», – аргументировала заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Майра Мелдебекова.

Она подчеркнула, что лицензирование позволит установить минимальные требования по обеспечению безопасности детей в дошкольных организациях, по созданию комфортных условий для полноценного роста и развития детей.

«Многие добросовестные предприниматели и сами ассоциации частных садов поддерживают эту инициативу и понимают, что лицензирование является одним из инструментов по улучшению качества работы дошкольных организаций», – отметила Мелдебекова.