Фото: Минпросвещения РК
Образование
Заперли ребенка в туалете воспитатели детсада в Нур-Султане

17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей зафиксировано в частных детских садах города Нур-Султана с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса.

«Самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду «Сати». В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада «Сати» ставят детей в угол и применяют к детям физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления.

Детский сад «Majorik» в Нур-Султане также работал без уведомления. В отношении руководства возбуждено административное дело», – привели примеры в ведомстве.

Факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы.

В детском саду «Еркетай» воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате он получил телесные повреждения. В центре «Lily» ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду «Алан» воспитатель избила ребенка, после чего была уволена. В ТОО «BOTAQAN-2020» были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом «Аутизм». В детсаду «Baby Boom NurSultan» дети получили ожоги рук. Схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах.

«Сейчас для того чтобы детский сад начал работать и принимать детей, предпринимателям достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. Дальнейшая их деятельность государственным органом не регулируется, в результате чего в последние годы увеличилось количество нарушений прав детей в дошкольных организациях. В некоторых из них воспитатели ненадлежащим образом смотрят за детьми, не соблюдаются санитарные и противопожарные требования, квалификация сотрудников также оставляет желать лучшего.

Поэтому Министерством просвещения инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Причем не только частных, но и государственных. Вне зависимости от формы собственности садики в зоне особого риска. Дети нуждаются в особой защите, они в силу возраста не могут пожаловаться и рассказать о нарушениях», – аргументировала заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Майра Мелдебекова.

Она подчеркнула, что лицензирование позволит установить минимальные требования по обеспечению безопасности детей в дошкольных организациях, по созданию комфортных условий для полноценного роста и развития детей.

«Многие добросовестные предприниматели и сами ассоциации частных садов поддерживают эту инициативу и понимают, что лицензирование является одним из инструментов по улучшению качества работы дошкольных организаций», – отметила Мелдебекова.

Популярное

Все
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
"Космический" Алтайский край
Его пламенная страсть
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Мы просто работаем
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Надеемся на повышение в классе
Успешный год
Дюжина уроков
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Ехали медведи на велосипеде…
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
Каждая семья на счету
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Образование
Реабилитационные центры для детей модернизируют в Казахстан…
Образование
Какой будет школьная форма в Алматы
Здравоохранение , Образование
Продление учебного года в школах прокомментировали в Минздр…
Правительство , Экономика , Общество , Образование
Студенты павлодарских колледжей проходят оплачиваемую практ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]