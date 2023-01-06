Запертый в доме 5-летний мальчик позвонил спасателям Семея

В городе Семее трое малолетних детей, оставшись одни в частном доме, отравились угарным газом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

5 января в 16:58 на пульт 112 позвонил 5-летний мальчик, почувствовавший в доме запах гари. Позже выяснилось, что малыш оказался заблокированным в доме вместе со своими малолетними братьями.

К детям тут же выехали бригада спасателей, полиция и скорая помощь.

В это время диспетчеры центра оперативного управления силами и средствами Семея старшина гражданской защиты А. Аринова и лейтенант гражданской защиты Н. Тойымбаева позвонили 5-летнему горожанину по видеосвязи. Убедившись, что открытого горения нет, они оказали детям психологическую помощь, и попросили открыть окна, чтобы проветрить помещение.

Спасатели с помощью шанцевых инструментов открыли входную дверь и передали детей врачам.

В больнице им выставили предварительный диагноз «отравление угарным газом легкой степени», состояние детей стабильное.