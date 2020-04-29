Записаться на ПЦР-тестирование COVID-19 стало возможным в мобильном приложении Smart Astana

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В мобильном приложении Smart Astana теперь можно и записаться на ПЦР-тестирование COVID-19, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"Как сообщалось ранее, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1 мая будут разрешены авиарейсы между городами Нур-Султан и Алматы. Перед полетом пассажирам необходимо будет самостоятельно пройти платный тест на коронавирус COVID-19. Теперь записаться на тест жители столицы смогут через приложение Smart Astana в разделе "Медицина" – "Запись на тест COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что анкета автоматически попадает в КДЛ "Олимп". Далее сотрудники медучреждения позвонят и пригласят в процедурный кабинет.
"Тест на COVID-19 сдается платно, за счет собственных средств граждан. Следует отметить, что справка действительна 7 дней. Если пассажир прилетел из Нур-Султана в Алматы и у него закончился срок действия документа, то, чтобы вернуться, ему необходимо снова пройти платное тестирование", - добавили в пресс-службе.