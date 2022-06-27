«Запланированный» долгострой

Как знаковые проекты превращаются в долгострой? Ответ на этот вопрос попытались найти участники заседания общественного совета Северо-Казахстанской области.

В начале заседания на трибуну вышла заместитель начальника управления финансов Северо-Казахстанской области Латипа Тулепенова и отчиталась об исполнении областного бюджета за прошлый год.

Область остается субвенционной, основными источниками формирования доходной части бюджета остаются поступления из республиканской казны. В 2021 году они достигли 278 млрд тенге, или 73% от общего объема. Собственные доходы составили 35 млрд тенге, сверх плана поступило 3,6 млрд тенге. Исполнение бюджета по расходам было обеспечено на 99,5%.

– Основная сумма неосвоенных средств сложилась по проекту «Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест» в связи с несостоявшимся конкурсом по госзакупкам в сумме 540 миллионов тенге, – отметила Латипа Тулепенова.

В долгострои превратились и несколько других знаковых проектов. В чем же корень проб­лемы?

– Бюджет области принимается на три календарных года, тем не менее в течение одного финансового года он многократно дополняется и корректируется. По данным ревизионной комиссии, таких уточнений было 17! Последняя корректировка, как правило, происходит в декабре, когда времени на освоение средств уже не остается. Такая ситуация есть следствие упущений в работе администраторов бюджетных программ. Как показывает практика, местные власти не умеют ни планировать бюджет, ни четко его исполнять, – заметил член общественного совета Павел Афанасьев.

Вот поэтому-то заброшенными стоят такие социально значимые объекты, как многофункциональная больница на 480 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, казахский музыкально-драматический театр. Значительно отстает от графика и строительство нескольких студенческих общежитий. Все эти социально значимые проекты превратились в заурядные долгострои.