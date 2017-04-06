​Заплати – и будешь лауреатом

Свое послание на страничке в Facebook многодетная мать, проживающая в областном центре, назвала криком души. Она была шокирована деятельностью «творческих» фирм, обманывающих детей. Как пояснила Улжан Орсарие­ва, проблема качества услуг, которые предоставляют всевозможные частные детские досуговые центры, волнует ее с тех пор, как она начала водить в них собственных детей. Но последней каплей стал случай, произошедший в одном распиаренном в Павлодаре продюсерском центре.

– Моя старшая, 13-летняя, дочь занималась там вокалом, – рассказывает родительница. – По словам директора студии, детей сейчас готовят на международный конкурс – не то в Испании, не то в Италии... Хотя наверняка серьезный руководитель должен был уже четко определиться и с направлением, и с билетами, и даже забронировать отель. Родители, желающие отправить своего ребенка на заграничный фестиваль, должны полностью оплатить дорогу за детей, педагога и за себя. Суммы складываются баснословные: порядка 200 тысяч тенге только перелет Астана – Барселона и Барселона – Астана за человека.

Но суть, по словам Улжан Орсариевой, даже не в деньгах, а в качестве подготовки конкурсантов.

– Присутствуя на одном из концертов студии, я, которая 10 лет занималась вокалом, с ужасом обнаружила, что дети совершенно не готовы выступать не только на международной сцене, но вообще смотрятся слабенько, – продолжила она. – При мне распевалась девочка, у которой явно нет ни голоса, ни слуха, но ее маме педагог, работающий в вокальной (замечу – платной студии. – С. Г.) заявила, что у ребенка прекрасные данные и она сможет побеждать в конкурсах. Получается, что предстоящий психологический стресс ребенка, который изначально не станет лауреатом, и его разочарования никого не волнуют? Главное – заработать! Отслеживает ли кто-то, кроме родителей, качество предоставления услуг в таких заведениях и есть ли вообще какие-то критерии оценки эффективности их работы? В России, например, частным центрам для работы необходима лицензия. У нас, чтобы открыть студию, лицензия не нужна. Я считаю, что вопрос нужно поднимать на законодательном уровне.

…Улжан Орсариева также возмущалась условиями, в которых занимаются дети в некоторых частных центрах, расположенных на цокольных этажах павлодарских крупных торговых домов.

В областном управлении образовании ситуацию с подготовкой юных солистов и лауреатов международных конкурсов знают. И советуют родителям просто не водить детей в частные студии, если есть сомнения в их порядочности. Как сказал заместитель руководителя управления образования Ернур Дауенов, в Павлодаре с талант­ливыми ребятами успешно работает областной Дворец школьников им. М. Катае­ва, чьи воспитанники не раз завоевывали первые места в международных конкурсах в разных странах мира. Кроме того, в городе четыре музыкальные школы, а при дворовых клубах открыты вокальные студии.

Но даже при этом проблема, поднятая родительницей, представляется актуальной. По сути – это сомнительный, но беспроигрышный бизнес, поставленный на поток. Одни студии за деньги готовят юных певцов, причем, фактически, зачисляя всех скопом в таланты и дарования, а другие (в том числе и за рубежом) устраивают различные конкурсы с громкими названиями и, естественно, с международным значением. Все это в большинстве случаев – на деньги родителей юных претендентов на славу и признание. Так, к слову, проходят и конкурсы юных мисс, начиная от родного города, до Вселенной...

Здесь хочу сказать еще и вот о чем. Не последнюю роль в этом восхождении на «Олимп» детей с творческими способностями играют сами родители и родственники. Одни из них, скажем так, искренне верят в особенность и одаренность своего ребенка, а другие это делают из-за тщеславия. Ну как не козырнуть тем, что любимое чадо выступало на конкурсе в Болгарии, Сочи или еще где-либо? При этом «вскользь», для собственной значимости, сообщив затраченную на эту поездку сумму.

В поисках подтверждения тех вопросов, которые обозначила Улжан Орсариева, опросил несколько своих друзей и знакомых, чьи дети и внуки занимаются в подобных студиях. Мои собеседники называли суммы, которые они платят за «обучение» на певцов и певиц, за другие дополнительные услуги, а также не скрывали, что все поездки на конкурсы происходят на платной основе. При этом, надо отдать им должное, опрошенные мною не питали больших иллюзий по поводу своих наследников. Одна из бабушек сказала, что она и не преследуют цель, чтобы ее внучка стала «как Рымбаева или Пугачева». Достаточно, если она усвоит музыкальные и вокальные азы, окунется в мир культуры и сценического искусства. Правда, я так и не понял: почему это, причем бесплатно, нельзя сделать во Дворце школьников?